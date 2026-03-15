مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل ختام مسابقة حفظ القرآن

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية المحلية للذكور لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، بدورتها الـ 33، في مسجد المغفور له بإذن ﷲ، الملك الحسين بن طلال، طيب ﷲ ثراه.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في كلمة له، إن المسابقة التي تنظمها الوزارة سنويا، تنسجم مع نهج الهاشميين بما يحملونه من إرث موصول بالنبي، صلى ﷲ عليه وسلم، وخاصة بما يتعلق بكتاب ﷲ والعناية به وتكريم حفظته.

وفي ختام الحفل، سلم سمو ولي العهد الشهادات التقديرية للفائزين، الذين بلغ عددهم 35 من أصل 4 آلاف مشارك هذا العام، ولأعضاء لجنة التحكيم السبعة.

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومفتون، وقضاة الشرع الشريف وأئمة ووعاظ