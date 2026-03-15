فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

وطنا اليوم:قامت بلدية كفرنجة الجديدة بفتح وتوسعة وتعبيد الطريق الواصل بين منطقتي عراق العين والعامرية، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتحسين البنية التحتية في المنطقة.

وجاء تنفيذ هذا المشروع والخدمة بإيعاز ومتابعة من رئيس اللجنة، إسماعيل العرود، ضمن جهود البلدية المستمرة لخدمة أهالي كفرنجة وتطوير شبكة الطرق فيها.

وأكدت البلدية أن العمل ما زال جار في المشروع لاستكمال المراحل المتبقية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع خدمية أخرى تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين