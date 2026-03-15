الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

وطنا اليوم:في إطار متابعة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) للجهد الدبلوماسي والسياسي الأردني المتواصل، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية، رصدت بترا تلقي جلالته 47 اتصالا هاتفيا منذ اندلاع التصعيد في الشرق الأوسط.

وأكد جلالته، خلال هذه الاتصالات التي جرت مع قادة دول ورؤساء حكومات من دول عربية وأجنبية، رفض الاعتداءات على الأردن والدول العربية، معتبرا إياها تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.

وشدد جلالته على استمرار الأردن في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين، وحماية أمن المملكة وسيادتها.

وفي الوقت ذاته، دعا جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد، واحترام سيادة الدول، والتوصل إلى تهدئة شاملة.

وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انفوغرافا يوضح أسماء الزعماء وقادة الدول ورؤساء الحكومات الذين تلقى جلالة الملك الاتصالات منهم