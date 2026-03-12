بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المشاقبة وآل مراد

11 دقيقة ago
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة المشاقبة وآل مراد.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المشاقبة بوفاة المرحومة غصبة سعد المشاقبة، زوجة مفلح مرزوق المشاقبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل مراد بوفاة نضال فيصل مراد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.


