لأول مرة.. استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال عمليتين جراحيتين لطفلتين كانتا تعانيان من وجود أكياس كلبية على الرئتين، باستخدام المنظار الجراحي دون الحاجة إلى إجراء الجراحة التقليدية، وذلك عبر ثقوب صغيرة في الصدر. وتُعدّ هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الطبية الملكية.

وقال مستشار جراحة الأطفال إن استخدام المنظار الجراحي في مثل هذه الحالات لدى الأطفال يُعدّ تطوراً نوعياً ومميزاً على مستوى قسم جراحة الأطفال، لما يحققه من نتائج علاجية أفضل، ويسهم في تقليل فترة الشفاء، والابتعاد عن الجراحة التقليدية وما قد يرافقها من مضاعفات. مشيراً إلى أن قسم جراحة الأطفال يسعى باستمرار إلى تطوير استخدام تقنيات المنظار الجراحي في مختلف الحالات لمواكبة التطور الطبي في جراحة الأطفال والمسالك البولية على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار رئيس اختصاص جراحة الأطفال إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق الإنجازات المتتالية التي يحققها القسم، بفضل العمل بروح الفريق الواحد والدعم المستمر من إدارة مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال ومديرية الخدمات الطبية الملكية.

وبيّن مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال أنّ قسم جراحة الأطفال يُعدّ من الأقسام المتميزة في المستشفى، ويسعى باستمرار إلى تقديم خدمات جراحية ذات جودة عالية ومواكبة أحدث التطورات الطبية، كما يتميز بعقد ورش عمل جراحية تعليمية بشكل مستمر، وذلك بدعم متواصل من مديرية الخدمات الطبية الملكية، المؤسسة العريقة التي تتميز بكوادرها وخدماتها وتقنياتها الحديثة، والرامية إلى تقديم أفضل رعاية طبية للأطفال