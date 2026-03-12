محافظ الزرقاء يكرم 6 مواطنين من رواد العطاء المجتمعي

وطنا اليوم:كرم محافظ الزرقاء، فراس أبو قاعود، ستة مواطنين من أبناء المحافظة، تقديرا لدورهم الفاعل في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تشرف عليها محافظة الزرقاء، وإسهاماتهم الملموسة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التكافل بين أبنائه.

وأكد أبو قاعود، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية يشكلان ركيزة أساسية في دعم جهود التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف إن تكريم الداعمين للمسؤولية المجتمعية يأتي تقديرا لجهودهم في مساندة المبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما المبادرات ذات الطابع الإنساني والخدمي التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قيم العطاء والتضامن المجتمعي، مبينا أن المكرمين أسهموا في مبادرات تبرع لملابس وكسوة أيتام وإفطارات خيرية وغيرها من المبادرات التي تخدم أبناء المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بصورة مستمرة على إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع.

وبين الدكتور أبو قاعود، أن هذا الدعم يعكس مستوى متقدما من الوعي والمسؤولية لدى أبناء الزرقاء، ويؤكد حرصهم على الإسهام في خدمة محافظتهم والوقوف إلى جانب الجهود الرسمية الهادفة إلى تنفيذ برامج تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

و سلم المحافظ شهادات تقديرية للمكرمين، معربا عن اعتزازه بما قدموه من دعم ومساندة للمبادرات المجتمعية، مؤكدا استمرار المحافظة في تشجيع كل الجهود التي تسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي