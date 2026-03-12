الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيّرة

وطنا اليوم:أدان الأردن، الخميس، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان الشقيقة بطائرات مسيّرة وأسفر عن وقوع أضرار بخزانات الوقود في الميناء.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة عُمان الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع الشقيقة عُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.