الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيّرة

16 دقيقة ago
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيّرة

وطنا اليوم:أدان الأردن، الخميس، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان الشقيقة بطائرات مسيّرة وأسفر عن وقوع أضرار بخزانات الوقود في الميناء.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة عُمان الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع الشقيقة عُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.


24 ساعة
11:45

وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق

11:39

وفيات الخميس 12-3-2026

11:25

ليلة دامية في بيروت.. عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي وهجوم مكثف لحزب الله

11:19

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج

11:16

غارات على مقر الحشد في القائم تودي بحياة 30 شخصاً

11:06

الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب الشظايا

10:24

تقديرات أميركية وإسرائيلية تستبعد انهيار النظام الإيراني قريباً

10:15

صور جديدة لابنة كيم المراهقة.. تطلق النار من مسدس

10:02

أسرة هاني شاكر تدرس نقله إلى باريس للعلاج لصعوبة حالته

09:53

تصاعد التوترات البحرية في الخليج: 8 سفن تعرضت لهجمات منذ الصباح

09:39

احتفال جنوني من مبابي وزيدان بانتصار ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

09:33

كل من يعمل يُشمل.. القاعدة المفقودة في معدّل الضمان !

