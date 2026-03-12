الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج

وطنا اليوم:رحّب الأردن باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 المُقَدَّم من الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، الذي يدين الاعتداءات الإيرانية غير المُبرَّرة التي استهدفت الأردن ودول الخليج الشقيقة، والذي طرحته مملكة البحرين الشقيقة بصفتها مُمثِّلًا عن المجموعة العربية في مجلس الأمن. وقامت ١٣٥ دولة برعايته.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار وأنه خطوة مهمة تمثّل إجماعا دوليا يدين الاعتداءات الإيرانية ويرفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ولتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء التوترات الإقليمية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام إيران بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه الهجمات التي تستهدف استقرار المنطقة، مجدّدةً إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ومؤكّدةً أنّ الأردن سيتّخذ كلَّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته.

كما أكّدت وقوف الأردن المطلق مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمه كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أكّدت الوزارة تثمين الأردن للدعم العربي والدولي الذي حظي به القرار، والتضامن الدولي الواسع مع الأردن ودول الخليج العربي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.