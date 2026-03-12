إعلام مزنوق متردد !

محمد الهياجنه

ودكان مرزوق يدور في فلك المسؤول وبعيد عن هموم وشجون المواطن والوطن.. محزن حال بعض المواقع ترفض نشر مقال يحاكي واقع مسؤول أو نقد لقانون أو لتعليمات!!!

ما موقعك؟ مجرد زفة طبال….. يا رجل! الإعلام مرآة الوطن وسراج للحقيقة!!! فلماذا وجودك ببغاء؟!!.

الإعلام العربي محزن خارج الأحداث والمعجزات والنهايات!!! إعلام حكي!!! ونقول نحن لسنا ضد أي مسؤول لكن نقف لمصلحة الوطن قبل المسؤول ولا بيننا خلاف هناك اختلافات واجتهادات لصالح الوطن والمواطن…

ولا مصلحة مع مسؤول غير مصلحة الوطن…

والنقد لا يعني ضد المسؤول هو موقف على إجراء أو تعليمات أو قانون.

كما هو حال قانون تعديلات الضمان المقترحة، لسنا مع التعديلات وهناك خيارات كفيلة بتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات….

ولا نقف مع نائب أو مسؤول أو حزب يمرر مصلحة قبل مصلحة المواطن.

لأن المواطن هو الوطن…

ولا وطن بدون مواطن…

نقف مع الهواشم من عهد الأجداد والآباء حتى يرث الله الأرض ومن عليها….

ونختم ونقول حمى الله مملكتنا والهاشميين والجيش والأجهزة الأمنية درع الوطن والمرابطين بفلسطين على أرض الأنبياء والمرسلين والشام….