مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة السميرات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة السميرات بوفاة المرحومة مرسيل طعيمة السميرات أرملة المرحوم جريس سمعان السميرات وشقيقة النائب السابق رائد السميرات.

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة الفحيص في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السميرات سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.