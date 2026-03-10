بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة السميرات

23 دقيقة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة السميرات

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة السميرات بوفاة المرحومة مرسيل طعيمة السميرات أرملة المرحوم جريس سمعان السميرات وشقيقة النائب السابق رائد السميرات.

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة الفحيص في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السميرات سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

وزارة الدفاع الإماراتية: 6 وفيات و12 إصابة منذ بدء الاعتداءات

20:29

أوكرانيا ترسل خبراء ومسيّرات اعتراضية إلى دول خليجية

20:10

البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة

19:47

مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ألعاب إلكترونية تحمل محتوى نفسيا بالغ الخطورة

19:36

خريسات: الخضار والفواكه متوافرة ومشكلة البندورة والخيار بسبب الظروف الجوية

19:31

صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة محصنة يا بلادي

19:30

إيران في عهدة المرشد الثالث: نوافذ الفرص وتحديات الداخل والخارج

19:28

الملك يعزي أمير دولة الكويت والرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

19:24

الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي ألمانيا وغامبيا

19:17

الملك يترأس اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

17:44

النائب الخزوز: قانون الضمان الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلاً والقانون بحاجة إلى تعديل

16:48

قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة تطال العالم أجمع

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام