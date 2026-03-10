العيسوي يلتقي وفداً من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفداً من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، وذلك في الديوان الملكي الهاشمي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذاً لتوجيهات جلالة عبدالله الثاني ، الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.

وأشار العيسوي إلى اهتمام جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب وتعزيز دورهم في المشاركة الحياة العامة وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

من جانبهم، قدّم المتحدثون التهنئة إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، ويوم البيعة والوفاء، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتعريب قيادة الجيش، مؤكدين اعتزازهم بهذه المناسبات الوطنية التي تجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.

وثمّنوا اهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد، بالشباب وتمكينهم، مؤكدين أن جمعيتهم تستند في خططها واستراتيجياتها وبرامجها إلى رؤى جلالة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد في دعم الطاقات الشبابية وتعزيز دورهم في مسيرة البناء الوطني.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة، واعتزازهم بالجيش العربي والأجهزة الأمنية، وحرصهم الدائم على الدفاع عن السردية الأردنية وإبراز الصورة الحقيقية للأردن، والتصدي لكل من يحاول الانتقاص من دور الأردن العربي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

واستعرض المتحدثون، كل حسب اختصاصه، أعمال اللجنة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والشبابية والتنموية، إضافة إلى النشاطات والبرامج التي نفذتها خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى إطلاق جائزة باسم “جائزة النشامى الرياديين في الوظائف القيادية”، بهدف تعزيز ثقافة الإنجاز والتميز التي يؤكد عليها جلالة الملك باستمرار.