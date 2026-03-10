بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان آفاق استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة

16 دقيقة ago
وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، الثلاثاء، تداعيات التصعيد الخطير الذي يتفاقم في المنطقة، وآفاقَ استعادة التهدئة والاستقرار وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتحقيق ذلك.
وحذّر الوزيران في اتصالٍ هاتفيٍّ اليوم من التبعات الكارثية لتوسعة الأزمة، وشدّدا على ضرورة التكاتف في حماية أمن المنطقة واستقرارها.
وجدّد الصفدي إدانة الأردن الاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول عربية شقيقة، وأكّد أنّ المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها من أيّ اعتداء على أراضيها وسيادتها ومن أيّ جهة كانت.
وأكّد الصفدي وحسين الحرص المشترك على العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والعراق، واستمرار التنسيق والعمل للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها.


