بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الهباهبة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تهنيء جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة

49 دقيقة ago
الهباهبة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تهنيء جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة

وطنا اليوم – يصادف اليوم الأحد الثامن من آذار يوم المرأة العالمي وهو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة هنأت مدير مديرية هندسة بلديات محافظة مادبا المهندسة رويده الهباهبه جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة متمنية لها موفور الصحة والعافية والعمر المديد في ظل سليل الدوحة الهاشمية وحامي الديار وباني نهضة الأردن الحديث جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وابقاه لنا سنداً وذخراً 

وعبرت الهباهبة عن خالص حبها وتقديرها واحترامها لجلالة الملكة رانيا مثلما اشادت الهباهبة بالمرأة التي تعتبر  رمز الحياة ومثال للصبر والزوجة المثالية مقدمة التهنئة للمرأة في هذه المناسبة وقالت إن المرأة هي القوة والطموح وهي الضوء والطريق والوطن والمجتمع.
واضافت الهباهبة تقول … تحية للنساء في هذا اليوم التي تواجه القهر بصبر و ايمان شامخة في وجه الظلم فهي المرأة التي تقاتل تحب و تحزن لكنها لاتنكسر
وهي صناعة أجيال تذود عن الوطن وتحمي حدوده ، فما ارتجفت تلك اليدين وهن يودعن الشهيد ويعلقن البدلة العسكرية في خزانة الذكرى والصمود وما استكان لهن عزيمة وقد اهتزت ضلوع أبنائهن من شدة البرد وما بهتت لهن ابتسامة وهن الساهرات بقلوب نابضة لا تنام وكفوف لا تعرف إلا دعاء النصر .

والف تحية لهؤلاء الصابرات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً شبابياً من لواء الوسطية

16:38

أبو الغيط: العرب يتحدثون بصوت واحد في إدانة أي اعتداء على دولة عربية

16:17

مصر.. الدولار يكسر حاجز 52 جنيها للمرة الأولى في السوق المصرفية

16:00

إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط شظايا صواريخ في وسط إسرائيل

15:53

إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير العسكري الجديد في ايران

15:46

القاضي يدعو لجنة العمل النيابية لوضع مصلحة المشتركين نصب أعينها بقانون الضمان

15:30

لا تشتموا العربا

15:21

زيد نفاع ينفي صلته بمنشور مسيء للنبي موسى عليه السلام

15:17

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 قتيلا

14:48

جامعة البترا تقيم إفطارًا رمضانيًا لخريجيها من حملة درجة الدكتوراه

14:41

حجازين: كلفة توليد الكهرباء في الأردن سترتفع 14.5 سنتا لكل كيلووات/ساعة

14:32

المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة داخل غرفة مغلقة في المفرق

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026