الهباهبة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تهنيء جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة

وطنا اليوم – يصادف اليوم الأحد الثامن من آذار يوم المرأة العالمي وهو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة هنأت مدير مديرية هندسة بلديات محافظة مادبا المهندسة رويده الهباهبه جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة متمنية لها موفور الصحة والعافية والعمر المديد في ظل سليل الدوحة الهاشمية وحامي الديار وباني نهضة الأردن الحديث جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وابقاه لنا سنداً وذخراً

وعبرت الهباهبة عن خالص حبها وتقديرها واحترامها لجلالة الملكة رانيا مثلما اشادت الهباهبة بالمرأة التي تعتبر رمز الحياة ومثال للصبر والزوجة المثالية مقدمة التهنئة للمرأة في هذه المناسبة وقالت إن المرأة هي القوة والطموح وهي الضوء والطريق والوطن والمجتمع.

واضافت الهباهبة تقول … تحية للنساء في هذا اليوم التي تواجه القهر بصبر و ايمان شامخة في وجه الظلم فهي المرأة التي تقاتل تحب و تحزن لكنها لاتنكسر

وهي صناعة أجيال تذود عن الوطن وتحمي حدوده ، فما ارتجفت تلك اليدين وهن يودعن الشهيد ويعلقن البدلة العسكرية في خزانة الذكرى والصمود وما استكان لهن عزيمة وقد اهتزت ضلوع أبنائهن من شدة البرد وما بهتت لهن ابتسامة وهن الساهرات بقلوب نابضة لا تنام وكفوف لا تعرف إلا دعاء النصر .

والف تحية لهؤلاء الصابرات.

