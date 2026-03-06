جمعية الفنادق تحتفي بأمسية لممثلي القطاع السياحي

وطنا اليوم:في أجواء احتفالية مهيبة تعكس روح التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أقامت جمعية الفنادق الأردنية حفلًا رسميًا برعاية معالي الدكتور عماد حجازين وزير السياحة والآثار، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وجمع كبير من كبار المستثمرين والقيادات العاملة في القطاعين الفندقي والسياحي في المملكة. وقد أدار الحفل إعلاميًا الإعلامي الدكتور هاني البدري، الذي أضفى على فقرات الأمسية طابعًا مهنيًا مميزًا من خلال تقديمه وتنظيمه لمحاور الحفل.

واستُهل الحفل بكلمة لمعالي الوزير، رحّب خلالها بالحضور، معربًا عن تقديره لهذه المبادرة التي تجمع نخبة من المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي والفندقي تحت مظلة واحدة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتشاركية بين القطاعين العام والخاص. كما أشاد معاليه بالدور الذي تقوم به جمعية الفنادق الأردنية في تمثيل القطاع الفندقي وتعزيز التواصل مع الجهات الرسمية، بما يسهم في دعم مسيرة السياحة الأردنية وتطويرها.

وأكد معالي الوزير أن القطاع السياحي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل في الجهود والعمل المشترك لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير، بما ينسجم مع الخطط الوطنية لتطوير القطاع السياحي.

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات كلمة أكد فيها أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار البنّاء ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الفندقي في ظل التطورات الإقليمية والعالمية.

وأشار هلالات إلى أهمية العمل المشترك لوضع حلول عملية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، بما يتماشى مع الخطط الوطنية والرؤية المستقبلية لتطوير السياحة وصولًا إلى مستهدفات عام 2030، مؤكدًا أن القطاع الفندقي يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار السياحي في المملكة.

وشكّل الحفل مناسبة مهمة لتبادل الآراء وتعزيز جسور التواصل بين صناع القرار وممثلي القطاع الفندقي والسياحي، في خطوة تعكس الحرص المشترك على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لدعم السياحة الأردنية وتعزيز استدامة نموها وبحضور عدد من ممثلي الصحافة والإعلام وممثلي الجمعيات السياحية والطبية وعدد من الشخصيات والضيوف .