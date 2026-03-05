إغلاق جزئي في شارع محمد ضياء الحق في طارق

وطنا اليوم:اعلنت امانة عمان الكبرى عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في شارع محمد ضياء الحق في منطقة طارق، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / إدارة السير، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة لغايات تنفيذ أعمال بنية تحتية وإنشاء عبارة لتصريف مياه الأمطار.

وأكدت الأمانة توفير كافة أدوات السلامة العامة واللوحات الإرشادية اللازمة في موقع العمل لضمان انسيابية حركة المرور.

وتدعو الامانة السائقين الى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتحويلات والإرشادات المرورية الموجودة في الموقع لسلامة الجميع.