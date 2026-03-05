الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

وطنا اليوم:أدان الأردن، الخميس، بأشدّ العبارات محاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكّدت الوزارة، رفضَ الأردن واستنكاره هذه الهجمات التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين، وتصعيدا خطيرا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أكّدت، تضامنَ الأردن المطلق مع تركيا وأذربيجان، ووقوفها معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما.

الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط دمرت الأربعاء 4 آذار 2026، صاروخا باليستيا أطلق من إيران متجها نحو المجال الجوي التركي بعد أن عبر فوق سوريا والعراق.

توعدت أذربيجان، الخميس 5 آذار 2026، بالرد على هجوم إيراني بمسيّرتين أصاب مطارا وأسفر عن إصابة شخصين بجروح، واستدعت سفير إيران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.