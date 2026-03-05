رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية

العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج للاستقرار والتحديث بالمنطقة

المتحدثون: نقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية… ولاء راسخ وثقة مطلقة

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً من هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية، إلى جانب ممثلين عن جمعية الأغوار الشمالية الثقافية للفلكلور الشعبي والمسرح.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل تنفيذ برنامج تحديث وطني شامل يستند إلى رؤية إصلاحية تستهدف تطوير أداء المؤسسات وتعزيز منعة الدولة واستقرارها، بما يمكّنها من التعامل بمرونة مع التحولات المتسارعة في الإقليم والعالم.

وأشار إلى أن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك عززت مكانة الأردن الإقليمية والدولية، ورسخت حضوره كطرف يحظى بالاحترام لدوره المتزن وقدرته على الموازنة بين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على التطوير ومواكبة متطلبات المرحلة.

وبيّن العيسوي أن جلالة الملك يتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية في المنطقة، مؤكداً أن الأردن يضع في مقدمة أولوياته حماية أمنه الوطني والحفاظ على استقراره، إلى جانب دعمه المستمر لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومعالجة الأزمات عبر الحلول السياسية.

ولفت إلى أن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك مع قادة الدول يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور الأردن، مشدداً على أن المملكة ترفض أي مساس بسيادتها أو محاولة الزج بها في صراعات المنطقة، وأن أمنها واستقرارها أولوية لا يمكن التهاون بها.

كما أكد أن الأردن يدعو باستمرار إلى اعتماد الحوار والتفاهم كطريق لمعالجة النزاعات، مشيراً إلى أن احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي يمثلان أساساً للحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وثمّن العيسوي الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في صون أمن الوطن وحماية منجزاته، مؤكداً اعتزاز الأردنيين بكفاءة منتسبيها وجهودهم المتواصلة في الذود عن سماء المملكة وأرضها.

واستحضر العيسوي ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، القرار التاريخي الذي اتخذه جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، والذي شكل محطة مفصلية في مسيرة بناء الدولة وترسيخ استقلال القرار الوطني.

وأكد أن المؤسسة العسكرية تواصل مسيرة التطوير والتحديث بتوجيهات من جلالة الملك، من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع جاهزيتها بما يواكب التطورات التقنية والعسكرية الحديثة ويعزز منظومة الأمن الوطني.

وأشار العيسوي إلى الجهود التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم قطاع التعليم وتمكين المجتمعات وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب وتشجيع المبادرات والابتكار وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

وجدد العيسوي التأكيد على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية في المنطقة، ودعم الأردن لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، واستمرار جلالة الملك في أداء دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية.

وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن جلالة الملك يمثل عنوان الحكمة والاتزان في قيادة الدولة، وأن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته في خندق الوطن، ثابتين على العهد والوعد، ماضين بعزم وإيمان في مسيرة البناء التي يقودها جلالته.

وأكدوا أن الأردن، ورغم ما يحيط به من تحديات وتحولات متسارعة في الإقليم، ما يزال ينعم بالأمن والاستقرار بفضل الله، ثم بفضل حكمة القيادة الهاشمية وحنكتها، مشيرين إلى أن هذه القيادة كانت وما زالت صمام الأمان الذي يحفظ للأردن تماسكه وقوته.

وأعرب المتحدثون عن تقديرهم الكبير للدعم الملكي المتواصل للحركة الرياضية والشبابية، مؤكدين أن اهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بهذا القطاع أسهم في تعزيز مكانة الرياضة الأردنية وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للمشاركة والإنجاز، بما يعكس إيمان جلالته العميق بدور الشباب في صناعة المستقبل.

وأشاروا إلى أن الأردنيين يفخرون بقيادتهم الهاشمية التي تحمل رسالة الثورة العربية الكبرى وقيمها القائمة على الحرية والكرامة والنهضة، مؤكدين أن مشاعر الولاء والانتماء للوطن والقيادة تتجسد في وجدان الأردنيين قولاً وفعلاً، وأكدوا أن “القلب أردني والنبض هاشمي”.

كما ثمّن المتحدثون الدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم مسيرة التعليم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة العامة، مشيرين إلى أن جهود جلالتها تركت أثراً ملموساً في تطوير قطاع التعليم وبناء قدرات الأجيال.

وأشادوا كذلك بالدور المتقدم الذي يقوم به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدين أن مبادرات سموه أسهمت في تعزيز حضور الشباب في المشهد الوطني وترسيخ ثقافة المبادرة والعمل والإبداع بينهم.

وتناول حديث الحضور طرح بعض الأفكار والمقترحات والمطالب التي من شأنها معالجة بعض المشاكل والتحديات.