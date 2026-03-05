الخطوط القطرية تعلن تسيير عدد محدود من الرحلات

وطنا اليوم:أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها اليوم الخميس، بتشغيل “عدد محدود” من الرحلات لدعم المسافرين العالقين في المطار.

في التفاصيل، قالت الخطوط ​الجوية القطرية على إكس إنها ستبدأ من ​الخميس ‌في تشغيل عدد ‌محدود من رحلات الإغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة ​التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت ‌أن الرحلات ستكون من مسقط ‌إلى هيثرو بلندن ​وبرلين وكوبنهاغن ومدريد وروما وأمستردام، إلى جانب رحلة ​من الرياض ​إلى فرانكفورت.

وأضافت أن ​تعليق الرحلات الجوية ​من قطرسيظل ساريا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد