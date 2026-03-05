وطنا اليوم:أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها اليوم الخميس، بتشغيل “عدد محدود” من الرحلات لدعم المسافرين العالقين في المطار.
في التفاصيل، قالت الخطوط الجوية القطرية على إكس إنها ستبدأ من الخميس في تشغيل عدد محدود من رحلات الإغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت أن الرحلات ستكون من مسقط إلى هيثرو بلندن وبرلين وكوبنهاغن ومدريد وروما وأمستردام، إلى جانب رحلة من الرياض إلى فرانكفورت.
وأضافت أن تعليق الرحلات الجوية من قطرسيظل ساريا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد
الخطوط القطرية تعلن تسيير عدد محدود من الرحلات
وطنا اليوم:أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها اليوم الخميس، بتشغيل “عدد محدود” من الرحلات لدعم المسافرين العالقين في المطار.