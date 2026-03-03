الأردن يدين الاعتداء الإيراني على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت

وطنا اليوم:دان الأردن بأشدّ العبارات الاعتداءَين الإيرانيّين اللذَيْن استهدفا مبنيَي سفارتَي الولايات المتحدة في السعودية وفي الكويت؛ واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيَّتَي جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة لمقارّ البعثات الدبلوماسية والكوادر العاملة فيها.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وتدابير لمواجهة الاعتداءات الإيرانية لحماية أمنهما واستقرارهما والحفاظ على سلامة مواطنيهما.