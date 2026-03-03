بنك القاهرة عمان
تحذير رسمي للطلبة وأولياء الأمور بشأن تقاضي الرسوم من قبل مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً إلى تعليمات البدلات والأجور لمكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي رقم (3) لسنة 2014، أن البدلات والأجور التي يحق للمكاتب تقاضيها محددة بسقوف مالية لا يجوز تجاوزها.

أولاً:الطلبة الراغبون بالدراسة خارج المملكة الأردنية الهاشمية

الجامعات العربية:

بدل إتمام عملية القبول: بحد أقصى (150) ديناراً أردنياً.

بدل إتمام عملية التسجيل (شاملاً جميع المتطلبات حتى الالتحاق): بحد أقصى (300) دينار أردني.

الجامعات الأجنبية:

بدل إتمام عملية القبول: بحد أقصى (200) دينار أردني.

بدل إتمام عملية التسجيل (شاملاً جميع المتطلبات حتى الالتحاق): بحد أقصى (400) دينار أردني.

تعامل فروع الجامعات الأجنبية في الدول العربية معاملة الجامعات العربية من حيث السقوف المحددة أعلاه.

ثانياً:الطلبة غير الأردنيين الراغبون بالدراسة داخل المملكة الأردنية الهاشمية

بدل إتمام عمليتي القبول والتسجيل (شاملاً جميع المتطلبات حتى الالتحاق): بحد أقصى (500) دينار أردني.

تنبيه:

أي مبلغ يتم استيفاؤه بما يتجاوز السقوف المحددة أعلاه يُعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات النافذة.
تدعو الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية خارج الإطار المحدد، والاحتفاظ بالإيصالات الرسمية.


