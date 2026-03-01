وزير النقل: لا يوجد إغلاق للأجواء الأردنية أمام حركة الطيران المدني

وطنا اليوم:أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أنه لا يوجد إغلاق للأجواء الأردنية أمام حركة الطيران المدني، موضحا أن الحركة الجوية مستمرة وفق آليات مدروسة تضمن أعلى درجات السلامة.

كما أكد القطامين خلال زيارته اليوم الأحد هيئة الطيران المدني، للاطمئنان على واقع قطاع الطيران المدني الأردني في ظل التطورات الإقليمية، أن سلامة المسافرين والطواقم الجوية أولوية مطلقة، مشيدا بجاهزية كوادر الهيئة واحترافيتها في التعامل مع المستجدات.

واستمع القطامين من رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن ضيف الله الفرجات، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، إلى شرح مفصل حول الإجراءات التشغيلية والاحترازية المعتمدة لضمان سلامة الملاحة الجوية