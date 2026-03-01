بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

4 وفيات و 90 إصابة جراء الهجمات الإيرانية على الكويت والإمارات

ساعة واحدة ago
4 وفيات و 90 إصابة جراء الهجمات الإيرانية على الكويت والإمارات

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل حالة وفاة و32 إصابة على خلفية التطورات في المنطقة.
كما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، بأن «القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت في صباح اليوم الثاني للهجوم الإيراني من تدمير 20 صاروخاً باليستيًا، وإسقاط 8 صواريخ في البحر، وتدمير عدد 2 صاروخ جوال و311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهداف مدنية، مؤكدةً قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات».
كما أسفرت هجمات عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية والأفغانية.
وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول بالمنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:00

الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن : عمالنا خلف القيادة وفي خندق الوطن

16:48

الملك ولاين يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم

16:43

الملك لستارمر: التطورات الإقليمية تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي

16:08

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن المخدرات ومدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها

15:56

الملك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي: الأردن سيبقى آمنا

15:46

8 قتلى بين المستوطنين في القصف الصاروخي الإيراني على بيت شيمش

15:32

سياسات دعم ربط الصناعة بالبحث العلمي ندوة ينظمها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويطلق برنامج دعم الأبحاث العلمية في قطاع الصناعات الكيمياوية

15:32

الصناعة : إجراءاتنا مستمرة لانتظام سلاسل التوريد ووفرة السلع

15:20

التعليم العالي في الأردن: إلى أين يقودنا رقم الـ700 ألف طالب؟

15:12

الكويت : انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق جراء الهجمات الإيرانية

14:59

ايران تعلن إغراق ناقلة نفط في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات

14:30

معلومات أمريكية وتنفيذ إسرائيلي .. تفاصيل عملية اغتيال المرشد الإيراني

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026