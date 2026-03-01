4 وفيات و 90 إصابة جراء الهجمات الإيرانية على الكويت والإمارات

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل حالة وفاة و32 إصابة على خلفية التطورات في المنطقة.

كما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، بأن «القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت في صباح اليوم الثاني للهجوم الإيراني من تدمير 20 صاروخاً باليستيًا، وإسقاط 8 صواريخ في البحر، وتدمير عدد 2 صاروخ جوال و311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهداف مدنية، مؤكدةً قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات».

كما أسفرت هجمات عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية والأفغانية.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول بالمنطقة.