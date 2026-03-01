سياسات دعم ربط الصناعة بالبحث العلمي ندوة ينظمها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويطلق برنامج دعم الأبحاث العلمية في قطاع الصناعات الكيمياوية

وطنا اليوم – رعى الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ندوة حول سياسات دعم ربط الصناعة بالبحث العلمي، نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبمشاركة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير وعدد من الأكاديميين والصناعيين وأصحاب المصانع، وأعضاء لجان صندوق دعم البحث العلمي والتطوير المعنية بمشاريع الصناعة.

وناقشت الندوة محاور من أبرزها، تحليل الأولويات البحثية ومطابقتها مع احتياجات الصناعة واهتمامات الجهات البحثية، وضرورة إعداد برامج بحث تطبيقية موجهة للصناعة والعمل على إيجاد مصادر تمويل أخرى لدعم مشاريعها.

وأكد الرفاعي على التزام المجلس بكافة الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق التابعة له والوزارات والجهات الصناعية، وأن توجه المجلس لهذا العام برفع سقف الدعم المتعلق بالمشاريع الصناعية.

كما أشار الرفاعي إلى ضرورة العمل على تحديد الجهات الصناعية من قبل المعنيين في القطاع وحثهم على عقد شراكات مع الأكاديميين تسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناعة.

من جانبها أشادت الزعبي بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس في ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى ضرورة إقرار تشريعات ناظمة تعظم من نتائج ذلك الربط.

وأكدت أن التعاون بين الشركات الصناعية والمؤسسات والفرق البحثية والأكاديمية من خلال هذا البرنامج سيعمل على تسهيل تقديم الأفكار للصناعة كمنتجات وحلول وعمليات وتطبيقها بشكل أفضل، والتي تساعد القطاع على تطبيق المعايير الدولية مما يضمن منافسة في الأسواق العالمية.

فيما أثنى الجغبير على جهود المجلس في دعم الصناعة، والعمل على ربطها بالأكاديميا لتذليل العقبات التي تواجه القطاع، واستعداد غرفة الصناعة للمشاركة في كل الجهود التي تقوم بها الوزارة والمجلس.

وفي ختام الجلسة أطلق الرفاعي والزعبي برنامج دعم البحوث العلمية التطبيقية في قطاع الصناعات الكيمياوية ومستحضرات التجميل، والهادف إلى

تعزيز الابتكار ودعم الجهود الصناعية وتشجيع تطوير منتجات وتقنيات متطورة في القطاع المذكور، وتمكين الباحثين من خلال توفير الموارد والدعم اللازم والمساهمة بزيادة تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية وتطوير حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية، وتقلل من التأثير البيئي.

يذكر أن المجلس سبق ووقع اتفاقية من خلال صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة مع الوزارة لتعزيز التعاون في الاستراتيجيات الوطنية للنمو الصناعي بالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.