بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

58 دقيقة ago
السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
كما أدى القسم القانوني عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس أحمد عبابنة وعضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رزان الشافعي، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.
وحضر أداء القسم، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:59

ايران تعلن إغراق ناقلة نفط في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات

14:30

معلومات أمريكية وتنفيذ إسرائيلي .. تفاصيل عملية اغتيال المرشد الإيراني

14:22

السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيها أمنيا وتدعو رعاياها للالتزام ببيوتهم

14:17

الجسر العربي خيار آمن واقتصادي للمسافرين في ظل عدم استقرار الرحلات الجوية

14:11

المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره

14:06

العبادله: ” الجسر العربي ” خيار آمن واقتصادي للمسافرين في ظل عدم استقرار الرحلات الجوية

12:59

مسقط: إصابة 4 باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

12:47

الخرابشة : انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من خلال حقول البحر الأبيض المتوسط

12:31

ضربات صاروخية إيرانية تدفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ

12:19

احتمال انسحاب إيران من مونديال 2026 يفتح الباب أمام الإمارات أو العراق

11:59

روبيو يؤكد تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه

11:51

اعتماد التعليم عن بُعد حتى الأربعاء في الإمارات

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026