السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

كما أدى القسم القانوني عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس أحمد عبابنة وعضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رزان الشافعي، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.

وحضر أداء القسم، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم