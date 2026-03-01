الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن

وطنا اليوم:اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الأمن الغذائي لعام 2025 من خلال توزيع التمور على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة.

وشمل المشروع وفق بيان للهيئة، اليوم الأحد، جميع المحافظات الأردنية حيث تم توزيع 500 طن من التمور على الأسر المستفيدة عبر عشرات نقاط ومحطات التوزيع بالتعاون مع الجمعيات المحلية الشريكة.

واستفاد من المشروع هذا العام أكثر من 62 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف مناطق المملكة.

وأكد مدير فرع المركز في الأردن، نايف بن صالح الشمري أن المملكة العربية السعودية تحرص وفي إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الأمن الغذائي، وجرى توزيع التمور في جميع محافظات الأردن ومخيمات اللجوء عبر شركاء التنفيذ.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي “إن الهيئة تعتز بالشراكة المتواصلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتسعى دوما لتنفيذ المزيد من المشروعات الإغاثية والغذائية المتنوعة والتي تصب في خدمة المجتمع المحلي واللاجئين، بما يتماشى مع الرؤية الإنسانية للهيئة وأهدافها الاستراتيجية”