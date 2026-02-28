نقابة الصحفيين الأردنيين تدعو إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة التطورات العسكرية في المنطقة

وطنا اليوم – أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، ضرورة الحذر في التعاطي مع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن الأعمال العسكرية الجارية حاليًا، وعدم التعامل معها كحقائق، مشددًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا فيما يتعلق بالشأن الأردني.

وشدد المجلس أن نشر مقاطع فيديو لعمليات عسكرية سابقة أو لمشاهد سقوط شظايا في مناطق أخرى، على أنها أحداث جارية حاليًا، من شأنه إثارة البلبلة ونشر الإشاعات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة الزج بالأردن كطرف في الصراع الإقليمي.

وأوضح المجلس على أن السبق الصحفي لا يجوز أن يكون على حساب المصلحة الوطنية، داعيًا إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في نقل المعلومات.

كما أثنى مجلس النقابة على مستوى تدفق المعلومات عبر البيانات الصادرة عن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام بشأن مجريات الأحداث، داعيًا إلى ضرورة استمرار هذا التدفّق أولًا بأول، بما يسهم في الحد من الإشاعات ومنع انتشار المعلومات المضللة.