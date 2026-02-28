بنك القاهرة عمان
الأمن العام: وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع حسابات تنشر معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام والتشكيك بمؤسسات الدولة

ساعتين ago
وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام أو التشكيك بمؤسسات الدولة.

وأكّد الناطق الإعلامي بالمديرية أنّه جرى تحديد عدد من أصحاب تلك الحسابات وجرى التعميم عنهم، فيما تتابع المديرية كذلك صفحات تبيّن بأنها تنشر من خارج المملكة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة فيديوهات أو معلومات قبل التأكد منها ومن الجهات الرسمية التي تبادر دوما بنشر كل ما يهم الرأي العام لا سيّما في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري.


