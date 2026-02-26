بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

55 دقيقة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي العجارمة وأبو عويمر.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشائر العجارمة بوفاة المرحوم خلف راشد العجارمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشيرة أبو عويمر بوفاة المرحوم أحمد عبدالعزيز أبو عويمر، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 


