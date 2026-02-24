أضع هذا المثال أمام دولة الرئيس.. يضرب أمن الدخل ويرفع نسبة الفقر

الخبير موسى الصبيحي

بموجب مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الذي رفع الحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر إلى ( 360 ) اشتراكاً، تم النص على تخفيض راتب التقاعد المبكر بنسبة (2%) منه عن كل (6) أشهر سابقة على السن القانونية المعتمدة للمؤمن عليه (4% عن كل سنة) عند تقدّمه بطلب التقاعد المبكر، والتي سيتم رفعها تدريجياً بموجب التعديلات المقترحة ستة أشهر سنوياً واعتباراً من 1-1-2028 لتصل السن القانونية إلى (65) سنة للذكور وإلى (60) سنة للإناث.

نسبة التخفيض المشار إليها مجحفة جداً، وستعمل مستقبلاً على خفض رواتب التقاعد المبكرة بشكل كبير قد يصل إلى (60%) لمؤمّن عليه يتقدم بطلب تخصيص الراتب المبكر عند سن الخمسين بعد أن يصبح سن التقاعد الوجوبي ( 65 ).

مثال مستقبلي على ذلك:

مؤمّن عليه بلغت اشتراكاته ( 360 ) اشتراكاً وعمره (50) عاماً، وبلغ متوسط أجره خلال الستين اشتراكاً الأخيرة ( 700 ) دينار.. وتقدم بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.. فكم سيحصل على راتب مبكر أساسي.؟

أولاً: وفقاً للقانون النافذ حالياً:

700 × 2.5% × 30 “سنة” = 525 دينار

نسبة الخصم 11%:

525 × 11% = 57.75 دينار

يصبح الراتب الأساسي:

525 – 57.75 = 467.25 دينار.

ثانياً: وفقاً لمقترح التعديل:

700 × 2.5% × 30 “سنة” = 525 دينار

نسبة الخصم: الفارق ما بين سن 50 وسن التقاعد الوجوبي 65 هو 15 سنة.

15 × 4% “نسبة الخصم عن كل سنة” = 60%

قيمة الخصم: 525 × 60% = 315 دينار.

يصبح الراتب الأساسي:

525 – 315 = 210 دنانير.

لاحظوا الفارق الكبير في احتساب الراتب التقاعدي المبكر

ما بين القانون الساري اليوم ومسودة مشروع القانون المعدل إذ بلغ الفارق ( 257 ) ديناراً.

وبذلك يكون هذا المؤمّن عليه قد حصل، بعد مدة اشتراك لثلاثين سنة، على راتب تقاعد أساسي بنسبة ( 30 % ) فقط من متوسط أجره الذي احتُسِب راتبه التقاعدي على أساسه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة..!!!

إنها حسبةٌ ضيزى “ظالمة”

أدعو إلى العدول عن هذه النسبة المرتفعة والمجحفة من التخفيض، وإبقاء التخفيض وفقاً للنسب المنضوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بقانون الضمان النافذ وهي نسبة معقولة ومنطقية.