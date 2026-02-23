بنك القاهرة عمان
3 ساعات ago
104.40 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 104.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 99.60 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 119.70 و 93 و 72.60 دينار على التوالي


