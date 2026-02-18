عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:مع حلول شهر رمضان المبارك ، أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني وإلى الأسرة الهاشمية وإلى الشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية.

أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.