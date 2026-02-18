بنك القاهرة عمان
بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات لناجحي تكميلية التوجيهي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2025-2026 سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026.
وأضافت أن تقديم الطلبات تستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم السبت الموافق 21-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم البكالوريوس على الرابط الإلكتروني للوحدة.
وأوضحت الوحدة أنه جرى تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وبينت أنه جرى إضافة تخصصات جديدة ضمن طلبات الانتقال في الجامعة الهاشمية، شملت: الرياضيات، والعلوم الحياتية، وإدارة المياه والبيئة، وعلم الحاسوب وتطبيقاته، وتربية الطفولة المبكرة، والإرشاد النفسي.


