“الطاقة الذرية” تختتم دورة في العلوم النووية

3 ساعات ago
“الطاقة الذرية” تختتم دورة في العلوم النووية

وطنا اليوم _

اختتمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، أعمال الدورة التدريبية المتقدمة في العلوم النووية للمعلمين لعام 2026، والتي عقدت أخيرا، واستهدفت نخبة من المعلمين والمشرفين التربويين من مختلف محافظات المملكة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، تضمنت الدورة، التي رعى حفل اختتامها رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، بحضور أمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصباغ، برنامجا علميا وتطبيقيا متكاملا، إضافة إلى زيارات ميدانية لمرافق الهيئة المختلفة ومركز المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، ما أتاح للمشاركين الاطلاع المباشر على أحدث التقنيات والتطبيقات العملية في مجال العلوم النووية.

وأوضحت الهيئة أن الدورة جاءت مرحلة متقدمة واستكمالا لبرنامج تأهيل المعلمين الذي انطلق خلال فعاليات المخيم الصيفي لمعلمي ومشرفي الفيزياء في الأردن لعام 2025، بهدف تعميق المعرفة التخصصية لدى المشاركين، وتعزيز مهاراتهم التطبيقية، وتزويدهم بأحدث المستجدات العالمية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكدت أن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء قدرات الكوادر التعليمية وتمكينهم من نقل المعرفة العلمية الدقيقة إلى الميدان التربوي بكفاءة واحترافية، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني بأهمية العلوم النووية ودورها في دعم الابتكار والتنمية المستدامة، انسجاما مع التطلعات الوطنية لتعزيز مكانة الأردن العلمية والتكنولوجية في هذا المجال الحيوي.


