الصحة تحذر من مخاطر موجة الغبار وتدعو للالتزام بالإجراءات

وطنا اليوم _

حذر مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، من التداعيات الصحية لموجة الغبار التي تشهدها المملكة اليوم ، مبينا أن انتشار الغبار يرفع من خطر الإصابة بمشكلات تنفسية وتهيجات في العينين لدى مختلف الفئات، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل مرضى الربو، والأطفال، وكبار السن.

وقال عويس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن استنشاق الغبار يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ما يسبب سعالا شديدا وعطاسا وضيق في التنفس، إضافة إلى حكة واحمرار في العينين وقد يسهم في جفاف الجلد.

وأوضح أن موجات الغبار قد تؤدي كذلك إلى تفاقم نوبات الربو والتهاب الجيوب الأنفية واشتداد الأعراض لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

ودعا المواطنين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان، لا سيما خلال فترات ذروة انتشار الغبار، مع إحكام إغلاق النوافذ والأبواب والمنافذ للحد من دخول الأتربة، والحرص على تنظيف الأسطح بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة للتقليل من تراكم الغبار داخل المنازل.

وشدد على ضرورة ارتداء كمامة واقية تغطي الأنف والفم بإحكام عند الاضطرار للخروج، وتجنب الأنشطة الخارجية المطولة، مؤكدا أهمية حمل بخاخ الربو الموصوف طبيا لمرضى الربو في جميع الأوقات، ومراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال اشتداد الأعراض التنفسية.

وأكد عويس ضرورة منع الأطفال من اللعب خارج المنزل أثناء الأجواء المغبرة، حماية لهم من التعرض المباشر للغبار، مشيرا إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم في تقليل المضاعفات الصحية ويحمي الفئات الأكثر حساسية من المخاطر المحتملة.