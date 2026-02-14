بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصحة تحذر من مخاطر موجة الغبار وتدعو للالتزام بالإجراءات

31 دقيقة ago
الصحة تحذر من مخاطر موجة الغبار وتدعو للالتزام بالإجراءات

وطنا اليوم _

حذر مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، من التداعيات الصحية لموجة الغبار التي تشهدها المملكة اليوم ، مبينا أن انتشار الغبار يرفع من خطر الإصابة بمشكلات تنفسية وتهيجات في العينين لدى مختلف الفئات، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل مرضى الربو، والأطفال، وكبار السن.

وقال عويس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن استنشاق الغبار يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ما يسبب سعالا شديدا وعطاسا وضيق في التنفس، إضافة إلى حكة واحمرار في العينين وقد يسهم في جفاف الجلد.

وأوضح أن موجات الغبار قد تؤدي كذلك إلى تفاقم نوبات الربو والتهاب الجيوب الأنفية واشتداد الأعراض لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

ودعا المواطنين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان، لا سيما خلال فترات ذروة انتشار الغبار، مع إحكام إغلاق النوافذ والأبواب والمنافذ للحد من دخول الأتربة، والحرص على تنظيف الأسطح بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة للتقليل من تراكم الغبار داخل المنازل.

وشدد على ضرورة ارتداء كمامة واقية تغطي الأنف والفم بإحكام عند الاضطرار للخروج، وتجنب الأنشطة الخارجية المطولة، مؤكدا أهمية حمل بخاخ الربو الموصوف طبيا لمرضى الربو في جميع الأوقات، ومراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال اشتداد الأعراض التنفسية.

وأكد عويس ضرورة منع الأطفال من اللعب خارج المنزل أثناء الأجواء المغبرة، حماية لهم من التعرض المباشر للغبار، مشيرا إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم في تقليل المضاعفات الصحية ويحمي الفئات الأكثر حساسية من المخاطر المحتملة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
13:03

مختصان: الانضمام لمنظومة التفتيش الدوائي الدولية يفتح أسواقا جديدة للدواء الأردني

13:02

العزام : بلدية إربد تخفض نسبة الرواتب من 67% لـ 51% ضمن موازنة العام الحالي

13:00

“شرق عمان الصناعية” تطلق مبادرات لتعزيز التصدير وتفعيل العمل المؤسسي

12:58

افتتاح المركز الطبي “سماء الحرة” بالمنطقة الحرة بالزرقاء

12:56

اتفاقية لتفعيل التعاون بين مجتمعي الأعمال بالأردن وسوريا

12:55

مخزون وفير من السلع الاستهلاكية خلال رمضان بأصناف متعددة وأسعار معتدلة

12:48

جامعة البترا تحرز المركز الثاني في بطولة القائد لكرة القدم بالعقبة

12:15

المهندس منصور: “أورنج الأردن تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي”

11:31

البَطاينة طَلب والصَفدي أعطى – البَطاينة وأبو طَبنجة نَسايب

11:25

الحاج توفيق يدعو القطاع الخاص الهنغاري للمشاركة بمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

07:16

أين أخطأ الرئيس حسّان ؟!

20:41

العراقيون يستذكرون اليوم الأسود .. عندما دكت القنابل الأميركية الذكية ملجأ العامرية

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)