بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

نسخة نادرة من المصحف الأزرق في متحف القرآن بمكة

ساعتين ago
نسخة نادرة من المصحف الأزرق في متحف القرآن بمكة

وطنا اليوم:يعرض متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة نسخة نادرة من “المصحف الأزرق”، تضم آيات من سورة البقرة من آخر الآية (37) إلى أول الآية (42)، في خطوة تبرز ثراء التراث القرآني الإسلامي وتاريخه الفني العريق.

نسخة فريدة بماء الذهب
ويعد المصحف الأزرق من أندر وأفخم المصاحف المخطوطة في تاريخ الحضارة الإسلامية، إذ كتب بماء الذهب الخالص بالخط الكوفي القديم على أرضية زرقاء داكنة، في أسلوب فني فريد يعكس عناية المسلمين الأوائل بجماليات كتابة المصحف الشريف وتعظيمهم للنص القرآني.
ويعود هذا المصحف إلى القرن الثالث الهجري الموافق للقرن التاسع الميلادي، مما يمنحه قيمة تاريخية وعلمية عالية، كونه شاهدا على تطور فنون الخط العربي والزخرفة في العصور الإسلامية المبكرة، إضافة إلى ندرة النسخ الباقية منه في العالم، التي تتوزع صفحاتها اليوم في عدد محدود من المتاحف والمجموعات العالمية.
ويأتي عرض هذه النسخة ضمن جهود متحف القرآن الكريم لتعريف الزوار بتاريخ المصحف الشريف ومراحله الفنية، وإتاحة الفرصة للاطلاع على نماذج استثنائية من المخطوطات القرآنية، بما يعزز الوعي الثقافي والمعرفي، ويثري تجربة زوار حي حراء الثقافي من داخل المملكة وخارجها.

حماية المخطوطات القرآنية النادرة
ويعد متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة معلما ثقافيا ومعرفيا يبرز تاريخ القرآن الكريم ورحلته منذ نزول الوحي.
ويضم المتحف مخطوطات نادرة ونسخا تاريخية للمصحف الشريف، إضافة إلى عروض تفاعلية وتقنيات حديثة تعكس عناية المسلمين بالقرآن عبر العصور، في موقع يرتبط ببدايات الرسالة الإسلامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:37

ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

15:34

العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

15:27

المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

15:23

البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

15:21

حملة استعادة النباتات المحلية الأصيلة في العقبة

15:17

محفظة استثمار الضمان العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

15:02

اختتام دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في العقبه/صور

14:59

الضمان الاجتماعي : صرف رواتب المتقاعدين 19 شباط

14:51

زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء

14:48

بيان صادر عن حزب العمال من أجل سيادة القانون وصون الإرادة السياسية… سنلجأ إلى القضاء

14:46

أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

14:44

في مصنع القرار السياحي… الحاجة إلى شخصية بحجم المسؤولية

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026