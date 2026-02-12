بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

4 ساعات ago
الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

وطنا اليوم:اختتم الأمير ويليام، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة العربية السعودية بجولة ميدانية استثنائية في محافظة العلا، حيث كان في رفقته صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وذلك في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والاهتمام المشترك بقضايا الاستدامة وحماية البيئة.
وشملت الجولة زيارة لمحمية “شرعان” الطبيعية، حيث اطلع سموهما على البرامج الطموحة التي تتبناها السعودية لإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، وعلى رأسها “النمر العربي” و”المها العربي”.
وفي لفتة رمزية تجسد روح التعاون البيئي، شارك الأمير ويليام في زراعة شجرة “أكاسيا” ضمن خطة التشجير الكبرى التي تستهدف غرس 10 ملايين شجرة في المحمية خلال العقد القادم، بما يتماشى مع مبادرات “رؤية المملكة 2030” لمكافحة التصحر.
كما التقى أمير ويلز بمجموعة من حراس المحمية والكوادر السعودية الشابة العاملة في مشاريع الاستعادة البيئية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول التكوين الجيولوجي الفريد لمنطقة “الصخور الراقصة”.
وقد أشاد سموه بالدور الذي تلعبه العلا كمنصة عالمية تجمع بين صون التراث العريق وتعزيز مفاهيم السياحة البيئية المستدامة، مؤكدا على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ولندن في المجالات الثقافية والبيئية التي تخدم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:37

ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

15:34

العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

15:27

المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

15:23

البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

15:21

حملة استعادة النباتات المحلية الأصيلة في العقبة

15:17

محفظة استثمار الضمان العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

15:02

اختتام دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في العقبه/صور

14:59

الضمان الاجتماعي : صرف رواتب المتقاعدين 19 شباط

14:51

زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء

14:48

بيان صادر عن حزب العمال من أجل سيادة القانون وصون الإرادة السياسية… سنلجأ إلى القضاء

14:46

أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

14:44

في مصنع القرار السياحي… الحاجة إلى شخصية بحجم المسؤولية

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026