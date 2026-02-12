الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

وطنا اليوم:اختتم الأمير ويليام، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة العربية السعودية بجولة ميدانية استثنائية في محافظة العلا، حيث كان في رفقته صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وذلك في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والاهتمام المشترك بقضايا الاستدامة وحماية البيئة.

وشملت الجولة زيارة لمحمية “شرعان” الطبيعية، حيث اطلع سموهما على البرامج الطموحة التي تتبناها السعودية لإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، وعلى رأسها “النمر العربي” و”المها العربي”.

وفي لفتة رمزية تجسد روح التعاون البيئي، شارك الأمير ويليام في زراعة شجرة “أكاسيا” ضمن خطة التشجير الكبرى التي تستهدف غرس 10 ملايين شجرة في المحمية خلال العقد القادم، بما يتماشى مع مبادرات “رؤية المملكة 2030” لمكافحة التصحر.

كما التقى أمير ويلز بمجموعة من حراس المحمية والكوادر السعودية الشابة العاملة في مشاريع الاستعادة البيئية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول التكوين الجيولوجي الفريد لمنطقة “الصخور الراقصة”.

وقد أشاد سموه بالدور الذي تلعبه العلا كمنصة عالمية تجمع بين صون التراث العريق وتعزيز مفاهيم السياحة البيئية المستدامة، مؤكدا على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ولندن في المجالات الثقافية والبيئية التي تخدم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة