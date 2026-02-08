50 ألف دولار لحل لغز اختفاء والدة الإعلامية سافانا غوثري

وطنا اليوم:دخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بثقله على خط قضية اختفاء السيدة نانسي غوثري (84 عاما)، والدة الإعلامية التلفزيونية الشهيرة سافانا غوثري، معلنا عن مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكانها أو تكشف المتورطين.

ليلة الغموض في “أريزونا”

بدأت فصول المأساة في 31 يناير / كانون الثاني 2026 في مدينة توسان بولاية أريزونا، عندما اختفت “نانسي” من منزلها بعد ليلة واحدة من إيصال أحد أفراد العائلة لها. وفي مؤتمر صحفي، كشف شريف مقاطعة “بيما”، كريس نانوس، عن دليل جنائي مقلق؛ إذ أثبتت تحليلات الحمض النووي (DNA) أن الدماء التي عثر عليها عند مدخل المنزل تعود بالفعل للسيدة المفقودة، مما عزز فرضية تعرضها لـ “الاختطاف القسري” والاعتداء.

وسردت التحقيقات تسلسلا زمنيا مريبا للأحداث الرقمية تلك الليلة:

الساعة 1:47 صباحا: انقطعت كاميرا جرس الباب عن العمل فجأة.

الساعة 2:12 صباحا: رصد النظام الأمني حركة صنفها على أنها “شخص”، لكن التسجيل فقد، ويرجح المحققون أنه قد يكون حيوانا.

الساعة 2:28 صباحا: وهي اللحظة الأخطر؛ حيث انقطع اتصال جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بـ “نانسي” بالتطبيق المراقب على هاتفها المحمول.

مناشدات العائلة و”محتال الفدية”

وبينما لم يتم تحديد مشتبه به رئيسي حتى اللحظة، ظهرت الابنة سافانا غوثري في مقاطع مصورة تناشد الخاطفين أو أي شاهد بإثبات أن والدتها لا تزال على قيد الحياة. وفي سياق متصل، ألقت الشرطة القبض على شخص في ولاية كاليفورنيا؛ لتورطه في إرسال رسالة فدية مزيفة محاولا استغلال مشاعر العائلة، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة لحل طلاسم هذه الجريمة الغامضة.