دعوة لمساءلة بيل غيتس تحت القسم بشأن علاقته بإبستين

وطنا اليوم:طلبت النائبة الجمهورية نانسي مايس، من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر إصدار مذكرة استدعاء بحق بيل غيتس، وذلك على خلفية علاقته بجيفري ابستين.

وكتبت مايس في منشور عبر منصة “إكس” أنها شاهدت في الليلة السابقة مقابلة مع ميليندا غيتس، مضيفة أنها سارعت بعدها إلى مطالبة كومر بإصدار مذكرة استدعاء بحق بيل غيتس.

وشددت على أنه “لا أحد فوق القانون، سواء كانوا من المليارديرات أو من أصحاب النفوذ”، مؤكدة أن “الجميع يجب أن يخضع للمساءلة دون استثناء”.

وفي مقابلة مع إذاعة NPR يوم الثلاثاء، حثت ميليندا غيتس زوجها السابق على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالاتهامات الواردة في الدفعة الجديدة من ملفات إبستين، مشيرة إلى أن “أسئلة ما تزال قائمة حول أمور لا تعرفها ولا تستطيع حتى أن تحيط بها بالكامل، فهي موجهة إلى الأشخاص المعنيين وحتى إلى زوجها السابق”.

وعبرت مايس عن استيائها الشديد من الجرائم التي ارتكبها إبستين، وكانت قد غادرت اجتماعا مغلقا مع ناجيات في وقت سابق من هذا العام وهي متأثرة بشكل واضح، مشيرة إلى صدمتها الشخصية بصفتها ناجية من اعتداء جنسي.

وفي مقابلة يوم الأربعاء، اعتذر بيل غيتس عن قضائه وقتا مع إبستين، وقال إنه تناول معه عدة وجبات عشاء على أمل بناء شبكة من المستثمرين لدعم مبادرات الصحة العالمية.

وأوضح أن التركيز كان دائما على أن إبستين يعرف عددا كبيرا من الأثرياء وكان يقول إنه يستطيع إقناعهم بتقديم أموال لدعم مشاريع الصحة العالمية، مضيفا أنه بالنظر إلى الأمر لاحقا تبين أن ذلك كان طريقا مسدودا.

وأضاف غيتس أنه كان ساذجا في قضاء الوقت معه، وأنه واحد من كثيرين يندمون على معرفته، مؤكدا أنه كلما ظهرت معلومات أكثر سيتضح بشكل أكبر أنه رغم أن قضاء الوقت معه كان خطأ، فإنه لا علاقة له بهذا النوع من السلوك.

وفي الدفعة الأخيرة من الملفات التي أفرجت عنها وزارة العدل، ورد اسم مؤسس شركة التكنولوجيا في رسالة بريد إلكتروني ارسلها إبستين الى نفسه، زعم فيها أن غيتس طلب منه حذف رسائل تتعلق بإصابته بمرض منقول جنسيا وطلبا لمضادات حيوية قال إنه يمكنه تقديمها “بشكل سري” لزوجته في ذلك الوقت