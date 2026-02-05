بمواصفات خيالية.. تفاصيل سيارة تركية أهداها أردوغان للسيسي

وطنا اليوم:كشف موقع “تي أر تي” TRT الإخباري التركي، الخميس، تفاصيل عن السيارة التركية الكهربائية التي أهداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية لمصر.

ووفق الموقع، فإن السيارة واسمها “توج” هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة C، تتمتع بخيارات مدى تزيد على 300 كيلومتر وأكثر من 500 كيلومتر. وتصل السيارة إلى 80% من الشحن في أقل من 30 دقيقة بفضل الشحن السريع، وتتميز بمقاومة عالية للصدمات بفضل البطارية المدمجة في هيكلها.

وتعتمد السيارة على منصة كهربائية معيارية، وتتلقى التحديثات عن بُعد عبر اتصال 4G/5G.

وتدوم بطاريتها طويلاً بفضل أنظمة إدارة البطارية المتطورة وأنظمة إدارة الحرارة النشطة، كما تتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 7.6 ثانية بقوة 200 حصان، وفي أقل من 4.8 ثانية بقوة 400 حصان.

وتتميز السيارة التركية بأنها متصلة بالإنترنت باستمرار عبر بنيتها التحتية المتصلة، ما يُغني عن الحاجة إلى جهاز منفصل للاتصال بالإنترنت، كما تتمتع “بتقنية المساعد الهولوغرافي” وتعتمد هذه التقنية على تتبع حركة العين والتصوير الهولوغرافي ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز، لتحل محل الشاشات ثنائية الأبعاد التقليدية.

وتتيح هذه التقنية للسائق عرض المعلومات والملاحة وأنظمة مساعدة السائق دون تشتيت الانتباه عن الطريق، ما يعزز الأمان والراحة والتفاعل.

وأعلنت الشركة التركية المصنعة للسيارة أن أسعارها الرسمية في السوق المحلي تبدأ من 49 ألف دولار أي ما يعادل مليونين و298 ألف جنيه مصري تقريباً.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر قد أعلن بأن الرئيس التركي أهدى السيسي السيارة، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة أمس الأربعاء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحباً الرئيس أردوغان، حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.

يشار إلى أن الرئيس التركي كان قد وصل مصر الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري، ثم ترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا