أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه

وطنا اليوم:كرّمت شرطة بر دبي، ممثلة بمدير المركز العميد خليفة العوضي، وبحضور نائبه المقدم علي العور وعدد من الضباط، المواطن الأردني محمد سليمان القريوتي، تقديراً لأمانته بعد قيامه بتسليم مبلغ مالي قدره 200 ألف درهم كان قد عثر عليه في أحد المواقف العامة ضمن منطقة اختصاص المركز.

وأشاد العميد العوضي بالسلوك المسؤول الذي أبداه القريوتي، معتبراً أن ما قام به يعكس القيم الأخلاقية الأصيلة التي يحرص المجتمع على ترسيخها، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي انسجاماً مع نهج شرطة دبي في تحفيز أفراد المجتمع على التعاون الإيجابي، وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأوضح العوضي أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافة الأمانة والمسؤولية، والعمل المشترك بين الشرطة والجمهور بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مثمناً في الوقت ذاته الدور الفاعل لأفراد المجتمع في دعم الأجهزة الأمنية والارتقاء بصورة الدولة.

من جانبه، عبّر محمد القريوتي عن تقديره وامتنانه لشرطة دبي على هذا التكريم، مؤكداً أن تصرفه نابع من واجب أخلاقي وإنساني قبل أي اعتبار آخر، ومشيداً بدور شرطة دبي في تعزيز القيم الإيجابية وتحفيز السلوكيات المسؤولة في المجتمع