اعتقال نجل ولية عهد النرويج قبيل محاكمته بتهم اغتصاب

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة النرويجية يوم أمس الاثنين اعتقال ماريوس بورغ هويبي (29 عاما)، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت، على خلفية اتهامات جديدة، قبل يوم واحد من بدء محاكمته بتهم تشمل الاغتصاب، في قضية سببت إحراجا للعائلة الملكية.

وقالت الشرطة في بيان إن هويبي تم اعتقاله مساء الأحد بتهم تشمل الاعتداء والتهديد بسكين، والانتهاك الصريح لأمر تقييدي، ونقلت وسائل الإعلام النرويجية عن الشرطة أن تلك الجرائم حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جهتها، وافقت محكمة منطقة أوسلو أمس على طلب الشرطة بإبقائه رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 4 أسابيع بسبب خطر ارتكابه لجرائم جديدة.

وقال محاميه بيتر سيكوليك لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن الاعتقال جاء بعد “حادث” مزعوم حدث يوم الأحد مع شخص آخر، موضحا أن هويبي يعترض على الاحتجاز وأن فريقه القانوني يفكر في استئناف القرار بمجرد تمكنه هو والشخص الآخر من الإدلاء بأقوالهما للشرطة.

وأضاف سيكوليك أنه مع بدء محاكمته اليوم الثلاثاء، لن تتمكن الشرطة من سماع تلك الإفادات قبل عطلة نهاية الأسبوع، عندما يتوقف سير الإجراءات مؤقتا.

اعتذار وسوء تقدير

وتأتي هذه التطورات عقب تعبير الأميرة ميت ماريت ولية عهد النرويج عن أسفها واعتذارها عن علاقتها برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وذلك بعد ظهور اسمها أكثر من ألف مرة في ملايين الوثائق التي كُشف عنها أخيرا.

وقالت الأميرة ميت ماريت (52 عاما) إن ما حدث كان سوء تقدير، مؤكدة ندمها الشديد على أي اتصال جرى مع إبستين، واصفة تلك العلاقة بأنها كانت “محرجة”.

وأوضح القصر الملكي أن ولية العهد قطعت صلتها بإبستين عام 2014، بعدما شعرت أنه “يحاول استغلال علاقته بها للتأثير في أشخاص آخرين”.

وتعود المراسلات التي نشرتها وسائل إعلام نرويجية إلى فترة ما بين عامي 2011 و2014.

وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، استشارت الأميرة إبستين بشأن ما إذا كان “غير مناسب” أن تقترح وضع صورة لامرأتين عاريتين تحملان لوح ركوب أمواج خلفية لشاشة ابنها بورغ هويبي البالغ من العمر 15 عاما حينئذ.

ويواجه هويبي اتهامات بارتكاب 38 جريمة، تشمل اغتصاب 4 نساء، إضافة إلى قضايا اعتداء وحيازة مخدرات، في حين ينفي ابن الأميرة التهم الموجَّهة إليه.