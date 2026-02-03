بنك القاهرة عمان
مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف ورشة عمل إقليمية متخصصة في المطالبات التأمينية

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:استضافت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن ورشة عمل متخصصة في المطالبات التأمينية لعام 2026 على مدار يومين، وذلك في فندق موڤنبيك عمّان، بمشاركة ممثلين عن شركات مجموعة الخليج للتأمين من تركيا والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين.

وشهدت الورشة حضور نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن شركة إعادة التأمين العالمية Swiss Re (سويس ري)، إلى جانب عدد من أبرز شركات تسوية الخسائر في منطقة الشرق الأوسط، مثل شركة المعاينون العرب (الإمارات العربية المتحدة) وشركة MatthewsDaniel (جمهورية مصر العربية) وشركة Umbrella for Insurance Technology (المملكة الأردنية الهاشمية).

وتضمنت الورشة مناقشات موسّعة حول عدد من المحاور المهمة، أبرزها مطالبات تأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية على المستوى العالمي، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بآليات إدارة وتسوية المطالبات.

كما أتاحت الورشة لشركات المجموعة فرصة مشاركة تجاربها وخبراتها في أسواقها المحلية فيما يتعلق بإدارة المطالبات وتسويتها، بما يعزز تبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات بين شركات مجموعة الخليج للتأمين، ويواكب التطورات العالمية في قطاع التأمين


