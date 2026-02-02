مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12%

وطنا اليوم:أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) عن قرار مجلس إدارته بالتوصية إلى الهيئة العامة للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية.جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الذي عُقد يوم الخميس، الموافق 29 كانون الثاني 2026، وذلك استناداً إلى الأداء المالي القوي والنتائج الإيجابية التي حققها البنك.

وفي إفصاح رسمي موجه إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان، أوضح البنك أن إجمالي رأس المال المدفوع يبلغ 150 مليون دينار أردني.

وبناءً على نسبة التوزيع الموصى بها، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 18 مليون دينار أردني.ويخضع هذا القرار لموافقة الهيئة العامة للبنك في اجتماعها القادم.