بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري لفعالية تيد إكس في كينغز أكاديمي

6 دقائق ago
أورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري لفعالية تيد إكس في كينغز أكاديمي

وطنا اليوم:قدّمت أورنج الأردن رعايتها لفعالية TEDxKings Academy بصفتها شريك الاتصالات الحصري، والتي أُقيمت في المدرسة الأردنية كينغز أكاديمي بمشاركة نحو 150 شخصاً من الطلبة والمهتمين وصنّاع الأفكار، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم المبادرات الفكرية التي تحفّز الإبداع وتنشر ثقافة الحوار والمعرفة.
وجاءت الفعالية تحت شعار “Think Again”، حيث شكّلت منصة تفاعلية لاستعراض أفكار ملهمة في مجالات متعددة من خلال مجموعة من المتحدثين الذين شاركوا تجاربهم ورؤاهم بهدف تحفيز التفكير النقدي وفتح آفاق جديدة أمام الحضور.
وأكدت أورنج الأردن أن دعمها لفعالية TEDxKings Academy يعكس حرصها المستمر على أن تكون شريكاً فاعلاً في المبادرات التي ينظمها الطلبة وتحتضن الأفكار الجديدة وتشجّع الحوار البنّاء، انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي مسؤول يسعى إلى تمكين المجتمع وتعزيز فرص التطور المعرفي.
وتأتي هذه الرعاية ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها أورنج الأردن دعماً لقطاع التعليم والشباب، وبما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى الاستثمار في العقول الشابة وبناء مستقبل رقمي قائم على الابتكار والمعرفة.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:55

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

15:48

سهم الفوسفات الأردنية يقود تداول بورصة عمان الأحد

15:46

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

15:42

بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز التدريب بمعسكر شويعر

15:20

الملكية الأردنية تحقق أرباحا صافية بمقدار 21.5 مليون دينار لعام 2025

15:13

القبض على 35 تاجراً ومروجاً للمخدرات تورطوا في 13 قضية نوعية

15:10

محافظ البنك المركزي: توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3% في 2026

14:37

منخفض جوي قاسٍ يضرب دول شمال أفريقيا

14:25

أكيد: 96 إشاعة في كانون الثاني

14:22

النواب يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا

14:16

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر نموذج الأمم المتحدة للأكاديمية البريطانية الدولية

14:05

وزير الداخلية يجري جولة تفقدية مفاجئة في مديرية أحوال إربد

وفيات
وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026