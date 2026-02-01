بنك القاهرة عمان
سهم الفوسفات الأردنية يقود تداول بورصة عمان الأحد

وطنا اليوم:قاد سهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية نشاط التداول في بورصة عمان اليوم الأحد، مسجّلًا حجم تداول 132,000 سهم بقيمة إجمالية بلغت 3,205,696 دينار، بما يشكّل 29.15% من حجم التداول الكلي للسوق.
ويأتي هذا الأداء القيادي للسهم نتيجة المشاريع الاستراتيجية المستمرة، والرؤية الطموحة، والنجاحات المتعددة التي حققتها الشركة، ما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبلها وقدرتها على تعزيز نموها ودعم الاقتصاد الوطني، ليؤكد السهم بذلك مكانته الرائدة ويواصل جذب اهتمام المستثمرين في السوق


