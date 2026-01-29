أسعار الذهب تسجل قفزة جديدة محليا.. 112.80 دينارا للغرام عيار 21

وطنا اليوم:قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس إلى أعلى مستوى قياسي، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 112.80 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 108.20 دنانير للشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 128.70 و100.20 و78.10 دينارا على الترتيب