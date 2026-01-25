شخص يقتل شقيقته طعنا شمال العاصمة عمّان

وطنا اليوم:أقدم أحد الأشخاص على طعن شقيقته بأداة حادة في شمال العاصمة عمّان، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.