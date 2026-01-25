بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

شخص يقتل شقيقته طعنا شمال العاصمة عمّان

27 ثانية ago
شخص يقتل شقيقته طعنا شمال العاصمة عمّان

وطنا اليوم:أقدم أحد الأشخاص على طعن شقيقته بأداة حادة في شمال العاصمة عمّان، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وفق ما ذكره مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

ارتفاع القروض والتسهيلات البنكية في الأردن

10:06

ترمب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب العاصفة الثلجية

10:00

السيسي يترحم على مرسي ويعتبر المليشيات أداة لتدمير الدول

09:54

التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

09:52

المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع القانون

09:44

فقدناك خالد القرعان

09:44

رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس – كتاب التكليف السامي والواقع المعيشي

09:43

عشر سنوات محافظ اربد

09:42

عندما تتجاور العواصف المتناقضة: هاري في المتوسط والعواصف الثلجية في روسيا.

09:41

قرار ملكي يعزّز قوة الدولة ويحصّن المستقبل

09:40

تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

09:39

توجيه ملكي حضاري لاستنهاض منظومة الجيش العربي وبناء قدرات المستقبل

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026