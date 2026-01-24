الحياري: القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية لإعادة الهيكلة والتحديث

وطنا اليوم _

قال مدير الإعلام العسكري، العميد مصطفى الحياري، إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستباشر تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بإعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة، بما ينسجم مع الرؤى الملكية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني.

وأضاف العميد الحياري أن هذا التوجيه جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تسارع التحولات الإقليمية والدولية، وما يشهده العالم من تطور متسارع في التكنولوجيا العسكرية، التي أعادت تعريف مفهوم القوة العسكرية وحروب المستقبل، مبينا أن معيار التفوق لم يعد قائما على الأعداد، بل على نوعية التسليح، وكفاءة العنصر البشري، والقدرة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد أن جلالة الملك يتمتع برؤية استشرافية واضحة، تقوم على عدم الانتظار أو التأخر في مواكبة هذه التحولات، مشيرا إلى أن جلالته وجه نحو إعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة، تضمن الحفاظ على الجاهزية والقدرة العملياتية للقوات المسلحة، في بيئة أمنية إقليمية ودولية متغيرة.

وأوضح العميد الحياري أن جلالة الملك حدد فترة زمنية تمتد لثلاث سنوات لتنفيذ عملية الانتقال والتحول، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحديث المؤسسي والتسارع التكنولوجي، ويسمح بتطوير أساليب القتال والأداء العسكري وفق مفاهيم حديثة ومدروسة.

وبيّن أن الرسالة الملكية السامية أكدت الدور المحوري لنشامى القوات المسلحة وقيادتها في تنفيذ عملية التحديث، حيث استهلها جلالته بالثناء على جهودهم في مجالات التطوير والتحديث، واختتمها بالتوجيه بالمباشرة الفورية بإنفاذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، معبّرا عن ثقته المطلقة بقدرتهم على تحمل المسؤولية والقيام بواجبهم كما عُرف عنهم دائماً.

وبين العميد الحياري، إن عملية التحديث وإعادة الهيكلة ستستند أيضاً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، بوصفه الذراع الوطني المتخصص في تطوير وتصنيع المواد والأنظمة الدفاعية.

وأوضح، أن المركز يعمل على تصنيع وتطوير منتجات دفاعية تلبي الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما ينسجم مع متطلبات الدفاع الوطني وحروب المستقبل، ويسهم في تعزيز الاعتماد على الذات في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن جودبي يشكل ركيزة أساسية في منظومة التطوير العسكري، من خلال توفير حلول دفاعية متقدمة، وتوطين التكنولوجيا، ودعم خطط التحديث والتسليح، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، انسجاماً مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.

وأكد العميد الحياري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية بكل كفاءة واقتدار، وبما يعزز منعتها وقدرتها على الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.