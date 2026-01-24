الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم _

رعت سمو الأميرة منى الحسين، الرئيس الفخري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الحفل الخيري السنوي الذي نظمته الجمعية، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات الداعمة.

وأكدت رئيسة الجمعية ريهام عميش، أهمية الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية، الذي أسهم في تعزيز برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة جهود الكادر الإداري والعاملين، ودعم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، والشركات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، لما له من أثر في استمرارية عمل الجمعية وتحقيق أهدافها الإنسانية.

وفي نهاية الحفل، كرمت سمو الأميرة منى الحسين عددا من الشركاء والأصدقاء الداعمين، تقديرا لجهودهم المميزة ومساندتهم القيمة، وإسهاماتهم البارزة في دعم رسالة الجمعية وتطوير خدماتها.

يُذكر أن ريع هذا الحفل سيُخصص لدعم تنفيذ برامج الجمعية وخططها المستقبلية.