البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة

22 يناير 2026
وطنا اليوم:نفذت إدارة البنك الأردني الكويتي يوم الخميس الموافق 22/01/2026 تجربة إخلاء وهمية لموظفيه في مقرات الإدارة العامة والفرع الرئيسي ومبنى فيلا البنكية الخاصة، بالتنسيق مع الفرق المعنية في الإدارة وفريق الاستجابة السريعة للحوادث.
وتأتي هذه التجربة حرصاً من إدارة البنك على تطبيق خطط استمرارية العمل واعتماد أعلى معايير السلامة العامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ونشر الوعي التام حول كيفية التصرف في حال حدوث أي طارئ مستقبلا لا قدر الله.
وقد تمت تجربة الإخلاء المقررة بسلاسة ويسر، جرى خلالها اختبار أجهزة الإنذار ومخارج الطوارئ وسرعة الاستجابة والتجاوب العالي في الوصول إلى نقاط التجمع الخارجية بزمن قياسي، بوجود مشرف ومنسق ميداني لكل مجموعة من الأفراد، وتواجد أكثر من مسؤول إخلاء وسلامة عامة في كل طابق.
هذا ومن الجدير بالذكر بأن كافة الموظفين المشاركين اتبعوا كافة التعليمات الخاصة بعملية الإخلاء بجدية والتزام من خلال سرعة الاستجابة والتقيد بنقاط التجمع المحددة لكل مجموعة، حيث تم إخلاء المبنى ضمن الوقت المعياري المحدد.


